Sessão Plenária determina 500 mil em devoluções. Representação do MPC é julgada.

Guilherme Sperry é o novo procurador-geral de Contas do Estado do Pará. Sua posse na mais alta função administrativa do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA) aconteceu na manhã desta sexta-feira, 14, no Plenário Elmiro Nogueira, do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). Sperry substitui a procuradora Silaine Vendramin.

A procuradora Silaine Vendramin, antes de empossar Guilherme Sperry, lembrou que o novo procurador-geral foi o primeiro ouvidor do MPC-PA, e coordenador do concurso público do órgão após àquele realizado para o cargo de procurador, em que ele mesmo fora aprovado.

O governador Hélder Barbalho, presente na posse, desejou sucesso e continuidade ao novo procurador-geral no sentido de aprimorar, pela atuação do MPC-PA, a fiscalização da gestão dos recursos, de modo que as políticas públicas sejam bem executadas e que repercutam na vida de milhões de paraenses.

Conselheiro Odilon Teixeira, presidente do TCE-PA, em homenagem ao novo procurador geral, lembrou a antiga relação pessoal e profissional com Guilherme Sperry, quando ambos eram servidores do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC). O presidente da Corte de Contas reafirmou a relevância da cooperação mútua entre o TCE e o MPC-PA.

“O procurador-geral iniciou sua trajetória profissional no serviço público como auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas de Santa Catarina, onde trabalhou por mais de uma década. Em 2009 ingressou no Tribunal de Contas da União no cargo de auditor federal de Controle Externo. Já em 2016, lembrou o presidente do TCE, Sperry foi nomeado procurador de Contas do MPC-PA. Desde então, ele atua em presidências de comissões e cargos como ouvidor e corregedor. Caminhos que o colocam como experiente e qualificado para assumir o cargo”, disse o presidente do TCE-PA.

Guilherme Sperry, em sua manifestação, agradeceu ao TCE-PA pela gentil cessão do espaço. Ele afirmou que em sua gestão buscará o aprimoramento das parcerias, dentre elas a que existe com a Procuradoria Geral do Estado, a fim de agilizar a cobrança e o ressarcimento de recursos aos cofres estaduais, contribuindo para o aperfeiçoamento da administração pública e para a melhoria dos indicadores sociais.

“Desde quando recebi o título de cidadão paraense tenho mais responsabilidade com o povo paraense, além de trazer para o meu cotidiano a culinária e os costumes da nossa terra”, destacou Sperry.

O aprimoramento da gestão pública, o ganho de produtividade e sair de forma organizada “do uso do papel, das fichas e das pastas físicas para a vida digital”, estão entre as ações que o novo procurador postula para a sua gestão.

Além do governador Helder Barbalho, prestigiaram a posse de Guilherme Sperry as seguintes autoridades: o presidente da Alepa, deputado Daniel Santos, os conselheiros Nelson Chaves, Lourdes Lima e Rosa Egídia; os conselheiros substitutos Julival Rocha, Milene Cunha, Daniel Mello e Edvaldo Souza, o procurador-geral do MPE Gilberto Martins, o procurador-chefe do MPF/PA Alan Mansur, o presidente do TCM Sérgio Leão e o procurador-geral do Estado Ricardo Sefer.

Familiares do novo procurador-geral, procuradores de outros estados e personalidades locais também estiveram na sessão solene.