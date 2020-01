Sessão Plenária: Tribunal de Contas do Pará aprecia registros administrativos em pauta 30 Janeiro 2020

A celebração de uma parceria relativa a disponibilização de espaços para instalação de postos de coleta, mobília e efetivação do processo de divulgação do Censo 2020, motivou a vinda de integrantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA) na manhã desta quarta-feira, 29 de janeiro.

Na oportunidade, acompanhado de servidores do instituto, o coordenador técnico do Censo 2020, Luiz Cláudio Martins, foi recebido pelo presidente do TCE-PA, conselheiro Odilon Teixeira.

De acordo com Luiz Cláudio Martins, para que a operação censitária se torne possível, a décima terceira edição do Censo do IBGE, busca parcerias com órgãos públicos de todas as esferas governamentais.

Ainda segundo o representante do IBGE na reunião, o “Censo Demográfico” da população brasileira tem como meta retratar em detalhe “quem somos, quantos somos, como somos e onde vivemos”. A pesquisa disponibiliza dados indispensáveis à elaboração de políticas públicas no Brasil.

“Considero de extrema importância a realização do Censo do IBGE para a definição de políticas públicas regionais e nacionais. Nesse sentido, o TCE-PA se coloca à disposição para contribuir com este relevante trabalho”, disse o presidente do TCE-PA, conselheiro Odilon Teixeira.

O presidente do TCE-PA informou aos representantes do IBGE que o tribunal possui duas unidades regionais, destacando que, dentro das suas características, ambas as instalações também podem ser incluídas como locais de apoio à realização do trabalho.

“Agradeço, em nome do IBGE no Pará, a atenção do presidente do TCE-PA em nos receber e ser sensível às demandas dispostas para a plena realização do Censo 2020”, disse Luiz Cláudio Martins.