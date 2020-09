Setembro Vermelho é o mês de prevenção das doenças cardíacas em cães e gatos

Fraqueza, cansaço, falta de apetite, perda de peso, tosse, dificuldade para respirar e até desmaios. Estes são alguns sintomas que podem indicar que o seu pet está com um problema no coração. Setembro é mês do alerta vermelho para as doenças cardíacas em cães e gatos, com o objetivo de alertar para a prevenção e o tratamento.

Estima-se que cerca de 10% dos animais atendidos em clínicas e hospitais veterinários sofrem de alguma alteração cardíaca, e esse número pode chegar até a 35%, se considerarmos os pacientes acima de 13 anos de idade. As duas mais frequentes é a Doença Valvar Crônica (DVC) e a Cardiomiopatia Dilatada (CMD). Ambas não têm cura, mas os bichos podem ter qualidade de vida se a doença for identificada no início.

Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, Lilian Petrus, ficar atento aos sintomas é de suma importância. “Nesses casos, a tosse parece um engasgo e a falta de ar pode ser identificada por uma respiração mais ofegante, principalmente em repouso”, detalha a especialista.

Os animais mais vulneráveis às doenças do coração são os mais idosos e de pequeno porte, mas essas patologias também podem atingir os de médio e grande porte. A recomendação é que os cães e gatos a partir dos sete anos passem por consultas regulares para detectar as doenças cardíacas precocemente. E os tutores devem ficar atentos a alterações na saúde e no comportamento dos pets. Quanto mais cedo for iniciado o tratamento, melhores as chances de os cãezinhos terem uma vida mais longa e de qualidade.