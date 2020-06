Setran realinha cronograma de licitações e obras de 2020

O Governo do Pará deve entregar, até dezembro deste no, 19 obras na área de transportes. No pacote, estão 18 pontes em concreto armado, restauração e revitalização de duas pontes da Alça Viária (Guamá e Acará). Há ainda reforma do aeroporto de Salinopólis, urbanização da orla de Santarém Novo, pavimentação das PAs 324 e 124, entre outras, que contemplam várias regiões do Pará.

As ações foram debatidas pelas diretorias Técnica e Financeira-Administrativa da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), que estiveram reunidas neste domingo (21), com o titular do órgão, Pádua Andrade, para realinhar o cronograma de novas licitações e em andamento, e ainda de obras que serão entregues até o final do ano.

Obras estruturantes em todo o Estado estão com licitações em andamento, como por exemplo as contempladas no Projeto de Desenvolvimento e Integração Regional do Pará (Prodeir), que prevê a pavimentação de mais de 500 quilômetros de rodovias e construção e substituição de pontes de madeira por concreto, e ainda instalação de postos de fiscalização de pesagem de veículos.

Há ainda, no pacote de licitações para 2020, a pavimentação da Perna-Leste, substituição de mais de 80 pontes de madeira por concreto, reforma e ampliação do aeroporto de Soure, entre outros.

Segundo Pádua Andrade, como serviço essencial, a Secretaria de Transportes não parou no período da pandemia, mas reduziu a velocidade dos trabalhos durante cerca de 60 dias por ocasião do período de lockdown e da quarentena, para preservar a vida das pessoas, no entanto a partir de agora o ritmo acelerado foi retomado.

“A partir do realinhamento feito foram definidos os cronogramas de entrega de obra, e ainda dado celeridade aos processos de licitação de obras que estão contempladas dentro do PPA (Plano Plurianual), para serem executadas ainda este ano, reafirmando o compromisso do governador Helder Barbalho com o povo paraense”, destacou Pádua Andrade.

Estiveram reunidos com o titular da Setran, Edivan Oliveira, diretor Administrativo- Financeiro; Leila Martins, coordenadora Técnica; e o engenheiro Rafael Rodrigues, assessor técnico do gabinete da Setran.

