Sevilla fica no empate com Villarreal e evita aproximação do Submarino Amarelo

Jogando no Estádio de La Cerámica, o Sevilla ficou no empate com o Villarreal, em belo jogo de quatro gols, para evitar a aproximação do Submarino Amarelo no G4 do Campeonato Espanhol. Os donos da casa foram melhores na primeira etapa, que teve muitas emoções e três dos quatro gols do embate. O primeiro deles foi de Paco Alcácer, que ficou com rebote de Vaclíc em cabeçada de Anguissa e concluiu para a rede. Os andaluzes mostraram muita dificuldade para responder, com uma posse de bola improdutiva, mas se valeram de um golaço para arrancar o empate. Escudero soltou uma pancada com a canhota para deixar tudo igual. Só que o melhor futebol do Submarino Amarelo recolocou a equipe na frente antes do intervalo. Santi Cazorla cruzou na medida para Pau Torres, de cabeça, fazer o 2 a 1. E mais emoções estavam guardadas para o segundo tempo… O desempenho do Sevilla na segunda parte foi bem melhor, e Asenjo teve de fazer uma defesa espetacular aos 14 minutos, em cabeçada de Jordán, para manter o 2 a 1. Só que os andaluzes continuaram apertando… Até que o novo empate veio com um verdadeiro golaço. Munir recebeu um cruzamento não tão certeiro de Navas e, com uma pancada de canhota, venceu Asenjo. Os visitantes ainda chegaram perto da vitória e só não conseguiram porque De Jong teve gol anulado e Asenjo fez outra defesaça em tentativa do próprio holandês. Com o empate, o Sevilla se manteve com folga no G4 de La Liga, agora na terceira colocação, com 53 pontos, enquanto o Villarreal fica em quinto, com 48.