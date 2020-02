Shazam para Android ganha integração com o Apple Music; Uber, Spotify e LastPass também ganham novidades

Gravação contou com Filmic Pro e equipamentos de estabilização.

A cantora Lady Gaga filmou o clipe inteiro do novo single Stupid Love com o iPhone 11 Pro. As imagens foram gravadas com ajuda de acessórios profissionais para ampliar a capacidade das câmeras e ajudar na estabilização da imagem. Além disso, contou com um aplicativo profissional de edição. Gaga divulgou fotos e prévias do clipe pouco após a publicação da música em plataformas de áudio e vídeo. O vídeo foi lançado na madrugada desta sexta-feira (28). Pela manhã, o assunto iPhone chegou a ficar entre os mais populares do Twitter no Brasil.

A cantora revelou imagens de aproximadamente um minuto no YouTube. Baseado no vídeo, a Apple lançou um pequeno comercial para o próprio canal da marca na intenção de mostrar a qualidade do conjunto fotográfico do iPhone 11 Pro.

Além dos vídeos, Lady Gaga ainda divulgou alguns cliques no Instagram e no Twitter fazendo alusão à campanha da Apple “Shot on iPhone 11 Pro”, algo como “Clicado com iPhone 11 Pro” em português.

Apesar de o iPhone 11 Pro estar por trás da gravação, ele teve auxílio de alguns equipamentos. Nas imagens é possível observar três iPhones posicionados na horizontal junto de aparelhos que ampliam a capacidade dos sensores e estabilizadores de movimento. As gravações foram realizadas através do app Filmic Pro, que conta com um arsenal de recursos avançados para gravação de vídeo no celular, tanto em iOS quanto Android.

iPhone 11 Pro está em alta no Twitter por causa do novo clipe da Lady Gaga. Foi gravado com celular da Apple? Sim, com auxílio de alguns equipamentos profissionais: lentes ultra sofisticadas e um baita gimbal para estabilização.

Vale lembrar que esse não foi o primeiro trabalho da cantora com a Apple. Em 2019, Gaga realizou uma parceria oficial com a maçã para abrir formalmente o Apple Park com uma apresentação. A cantora Selena Gomez também lançou um videoclipe em outubro de 2019 feito na íntegra com o iPhone 11 Pro. Na ocasião, a empresa presidida por Tim Cook também divulgou um pequeno comercial com imagens do clipe.

O iPhone 11 Pro possui um conjunto triplo de câmeras com 12 MP, cada uma com um tipo de abertura (ultra wide, grande angular e teleobjetiva). Além dos aprimoramentos de imagens, o smartphone ainda grava vídeos em 4K com ferramentas de edição para torná-los mais sofisticados, como gravação em câmera lenta.