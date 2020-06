Shoppings e salões de Belém só devem abrir na quinta, mas comércio segue lotado

Anúncio foi feito pelo prefeito Zenaldo Coutinho

Ruas do centro comercial de Belém lotadas, lojas funcionamento normalmente. Foto: Fábio Costa / O Liberal (Fábio Costa / O Liberal)

O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, anunciou em suas redes sociais, na noite deste domingo (31), que os shoppings centers e salões de beleza da capital só abrirão a partir de quinta-feira (4), dizendo que seria publicado um decreto municipal nesta segunda (1º) com todos os detalhes. Pelo documento estadual, o governador Helder Barbalho havia liberado a abertura desses estabelecimentos a partir de hoje.

“Nos casos específicos de shoppings centers e salões de beleza, prevemos a abertura somente para quinta-feira, pois temos condicionantes que dependem de monitoramento durante os próximos três dias, como por exemplo os indicadores da saúde pública, indicadores do nível de aglomeração, e a quantidade de leitos disponíveis no sistema público de saúde”, informou o prefeito em seu Instagram. Ele também pediu que só saiam de casa as pessoas que precisam trabalhar fora.

A reportagem visitou as principais ruas do centro comercial da capital paraense, na manhã desta segunda-feira (1º), onde muitas pessoas estavam aglomeradas. Em uma loja na rua 13 de Maio, por exemplo, havia uma fila de clientes próximos uns dos outros, sem respeitar o distanciamento social. As pessoas não usavam álcool em gel para limpar as mãos, mas a maioria estava de máscara.