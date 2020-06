O retorno de Sikêra Jr. fez a audiência semanal do “Alerta Nacional” saltar de 1,4 para 2,9 pontos na Grande São Paulo.

No Painel Nacional de Televisão, a média do jornal saltou de 1 para 1,8 ponto, entrando no Top 3 das maiores audiências da RedeTV!.

A recuperação do “Alerta Nacional” deu novo fôlego ao “RedeTV! News”, que deu 1,1 ponto no Painel Nacional de Televisão e 1,6 ponto em São Paulo.