Silvio Santos determina volta da Semana do Presidente

O ano de 2019 foi de recuperação da sensação de segurança no Brasil, e isso pode ser comprovado através dos recentes números relacionados ao setor. No último ano, a quantidade de homicídios no país ficou em 41.635, contra 51.558 em 2018, uma queda de 19%. Os números foram divulgados no Monitor da Violência, produzido pelo portal G1 junto com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A análise toma como base os dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

Segundo a publicação, o resultado positivo não ficou localizado apenas em algumas regiões. Todos os estados do país apresentaram redução em 2019 na comparação com 2018. O número registrado é o menor e toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2007.

E a evolução é ainda mais evidente se for levado em conta que até o ano de 2011 os dados do Fórum se referiam somente a ocorrências, onde pode existir mais de uma vítima. Ainda com esse adendo, o número de 2019, que se refere apenas ao número de vítimas, é menor.

Procurado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que os números foram alcançados graças ao isolamento de lideranças criminosas nas prisões federais, a atuação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária e o sufocamento econômico do crime organizado, com recorde de apreensões de drogas.