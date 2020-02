Simineral ON apresenta parcerias do setor Mineral em prol da Sociedade

Parcerias para o desenvolvimento e bem estar da população. Esse é o tema de mais uma edição da plataforma multimídia do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral), o Simineral ON. Na publicação, o leitor irá encontrar dados e informações importantes sobre os investimentos feitos no setor mineral que impactam diretamente na vida da sociedade, ciência, tecnologia e sustentabilidade, que geram emprego e renda através de programas do Governo do Estado, que incentivam o desenvolvimento de áreas em que as empresas minerais atuam. O conteúdo está disponível em http://simineral.org.br/.

Um dos destaques desta edição é o projeto Usinas da Paz, uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com Simineral, Hydro e Vale, que vai beneficiar mais de 300 mil pessoas na construção das sedes do programa Territórios pela Paz (TerPaz), que combate a violência em sete bairros da Região Metropolitana de Belém.

De acordo com o presidente do Simineral, José Fernando Gomes Júnior, a responsabilidade social é uma grande aliada para a construção de uma sociedade justa. “A iniciativa do Simineral em firmar parcerias para o benefício da população busca desenvolver o acesso à cultura e a educação como transformadores sociais”, conta.

A sustentabilidade também é pauta desta edição. Um termo de compromisso assinado entre Hydro e o Governo do Estado inclui a construção de uma usina de triagem e reciclagem dos resíduos urbanos, no município de Barcarena. O material será recolhido pela Prefeitura de Barcarena, através de coleta seletiva. A unidade de triagem e reciclagem é trabalhada pelo programa Sustentar Barcarena, oriunda de uma parceria entre Alunorte e Albras com a prefeitura do município, para dar apoio na gestão de resíduos sólidos do local.

Também é destaque nesta 11ª edição do Simineral ON a assinatura do Governo do Estado do Projeto de Lei que prevê a destinação de R$ 70 milhões, o que representa 20% dos recursos da Contribuição Financeira de Exploração Mineral (CFEM), para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Pará.

SIMINERAL ON

O Simineral ON é uma plataforma que reúne conteúdo multimídia, com vídeos, podcasts, infográficos, entrevistas e hiperlinks que irão estimular o leitor a navegar por outros sites que oferecem informação de credibilidade das atividades do setor mineral. O material fica disponível no endereço eletrônico http://simineral.org.br/, além de outras plataformas como Whatsapp e redes sociais.