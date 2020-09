Simone exibe barriga de grávida em look para o The Voice Kids desse domingo

A cantora Simone, da dupla com Simaria, postou em seu Instagram o look de hoje para o programa The Voice Kids da rede Globo e exibiu a barriguinha da grávida.

Grávida de uma menina, a cantora posou com calça e top pretos, destacando o tamanho da barriga.

“Nosso #TheVoiceKids tá no ar Coleguinhas, liga na @redeglobo , assistam e votem no site do @gshow em seus candidatos preferidos!”, escreveu em seu Instagram, onde recebeu uma chuva de elogios de famosos e dos fãs.

Simone já é mãe do Henry, de 6 anos, com o empresário Kaká Diniz.

Participação à distância no ‘The Voice Kids’

Imagem: Reprodução/Globo

Como está grávida, Simone participou à distância do “The Voice Kids”, por meio de um telão que foi colocado em sua cadeira. Os outros jurados estavam reunidos no estúdio.

Ela e a irmã, Simaria, usaram o WhatsApp para se comunicarem.