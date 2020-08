Simone se emociona ao revelar sexo de seu bebê durante live

Cantora, da dupla com Simaria, está grávida de dois meses e meio, e fez um chá revelação on-line para dividir a novidade com seus fãs

Acabou a espera! Na noite desta sexta-feira, 28/8, a cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, revelou aos seus fãs que está grávida de uma menina, que vai se chamar Maya. A novidade foi dividida com o público em uma live que contou com a participação do humorista Whindersson Nunes.

“Estou muito feliz. Antes de conhecer o Kaká, Deus usou a missionária Cida para dizer que meu primeiro filho seria homem, e que quando ele estivesse um pouco mais velho, Deus mandaria uma menina. Eu acreditei. Hoje, vejo as promessas Dele se cumprindo nas nossas vidas. Queria muito uma menina, porque o Henry queria muito uma irmã”, disse a cantora, emocionada.

Se a notícia da gravidez foi divulgada no dia em que seu filho mais velho, Henry, completava 6 anos, a revelação do sexo do bebê que está a caminho ficou marcada para o dia do aniversário do papai, o empresário Kaká Diniz. Mais cedo, em uma publicação nas redes sociais em homenagem ao marido, a cantora já havia prometido fazer a data ser especial.

“Farei desse dia um dia inesquecível para você, assim como você tem feito todos aqueles que está passando ao meu lado. Deus presenteou o mundo com alguém tão especial e me presenteou quando colocou você em minha vida! Te amo demais, quero viver com você todos os dias de minha vida… Obrigada por cuidar de nós (3) 😍😂 Seja eternamente feliz e buscando sempre a Deus. Te amo ❤️”, declarou-se Simone.

Na transmissão ao vivo, Simone ainda mostrou ao público uma parte de sua casa nova, que está em obras durante a quarentena. Ela também cozinhou um feijão especial, jantou com Whindersson e, claro, soltou o vozeirão. Ao longo do dia, ela compartilhou em suas redes sociais os preparativos para o chá revelação on-line. Simaria não participou porque está se recuperando da Covid-19.

Recentemente, Simone falou ao Gshow sobre sua segunda gravidez e contou por que adiou tanto este momento, apesar dos pedidos de Henry por um irmãozinho. “Tinha muito medo de engravidar porque ganhei muitos quilos e não consegui perder na primeira gravidez. Tinha medo de tudo que vivi, dos enjoos, das viagens e fui adiando isso”, disse, explicando ainda o que a motivou a mudar de ideia agora:

“Comecei a ficar preocupada, porque fiz 36 anos, e também a pensar que é um pouco de egoísmo da minha parte não viver isso novamente, uma vez que meu marido e meu filho queriam tanto. Resolvi tentar e, no mês que tentei, aconteceu. Estou muito feliz e ansiosa com a chegada dessa criança na nossa família”, contou.

O canal de vídeos da cantora, onde aconteceu a revelação do sexo do bebê, também é uma das novidades em sua vida nos últimos meses. Ela contou ao Gshow como surgiu esta ideia: “Foi surpresa uma para mim nessa quarentena. Meu marido me incentivava a abrir meu canal, as pessoas me pediam muito, porque me acham divertida na rede social. Com esse incentivo todo, falei: ‘Estou tendo um tempo bom agora e vou abrir meu canal’. O público sempre curtiu muito a nossa dinâmica familiar, então a ideia veio naturalmente. É um sucesso!”, diz.