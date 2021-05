Sistema prisional ganha novos ônibus e 500 rádios com criptografia

O governador Helder Barbalho entregou, na tarde desta terça-feira (11), três novos ônibus adaptados e 500 rádios transceptores portáteis digitais com criptografia para Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A medida tem como objetivo dar mais segurança aos servidores do órgão. A entrega foi realizada no Palácio dos Despachos, em Belém.

Os 500 rádios portáteis com criptografia foram adquiridos pelo Governo do Estado com investimento de R$ 2,15 milhões. Já os ônibus foram repasses do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Depen/MJSP). Cada veículo é climatizado e possui 28 lugares para detentos e sete poltronas reclináveis para uso da escolta policial.

“Com a chegada destes equipamentos, fruto de parceria com o Ministério da Justiça, estamos reconstruindo o sistema penal do Estado e garantindo que a infraestrutura esteja adequada com novas vagas e equipamentos que permitam que se cumpra plenamente a responsabilidade de custodiar os infratores e cumprir as decisões da justiça paraense”, explicou o governador Helder Barbalho.

Já o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Jarbas Vasconcelos, destacou que os ônibus serão utilizados por pessoas privadas de liberdade que trabalham fora do sistema prisional. “É muito importante porque oferta mobilidade com conforto e segurança. Queremos estimular que as pessoas privadas de liberdade e que seguem pelo caminho da educação, do trabalho e da reinserção social tenha como uma motivação usarem um transporte adequado”, ponderou.

Ainda de acordo com o secretário, os rádios comunicadores são os mais modernos utilizados no país. “São rádios digitais que estão capacitados para operar na mesma frequência de todos os demais rádios da segurança pública do Estado”, ressaltou.

Frota – Em agosto de 2020, durante ato solene no Palácio do Governo do Pará, a Seap recebeu outros 13 veículos para serem utilizados nas atividades e ações realizadas no sistema penitenciário do Pará, sendo 11 viaturas furgão e dois ônibus cela, ambos doados pelo Depen.

Por Leonardo Nunes (SECOM)

Foto: Thalmus Gama / Ag. Pará

Fonte: Agência Pará