Site revela o que motivou fim do “Keeping Up With The Kardashians”, após 14 anos de produção

Nesta terça-feira (08), Kim Kardashian e sua família surpreenderam o mundo ao anunciar o fim do tradicional reality “Keeping Up With The Kardashians”, após 14 anos de produção. Já nesta quarta-feira (09), o site Page Six publicou o relato de fontes próximas à família, explicando os reais motivos para a decisão inesperada.

De acordo com insiders próximos às Kardashian-Jenners, a família teria optado por colocar um ponto final nessa trajetória porque todos teriam ficado cansados, após quase 20 temporadas da atração. Além disso, as integrantes do “clã” preferiam acabar com o programa “em grande estilo”. “Era um bom momento para chegar ao fim”, comentou o informante. A princípio, representantes da família não se manifestaram ao site.

Muitos especularam que o estado de saúde mental de Kanye West e ataques contra Kim Kardashian teriam motivado o fim do reality. O rapper chegou a procurar um hospital enquanto estava “refugiado” em seu rancho, no Wyoming. (Fotos: Getty; Javiles/BACKGRID)

Assim que Kim divulgou o comunicado, surgiram especulações de que o estado de saúde mental de Kanye West teria contribuído para o fim da atração. Nós últimos meses, o rapper — que teria enfrentado uma dura crise de seu transtorno de bipolaridade — preocupou fãs ao compartilhar uma série de tuítes tecendo duras críticas à sogra, Kris Jenner, e insinuando que a esposa teria o traído. Entretanto, fontes confirmaram ao Page Six que West não teria tido interferência na decisão de tirar o “KUWTK” do ar.

De acordo com a publicação, em 2017, as Kardashian-Jenners fizeram um acordo de US$ 170 milhões – aproximadamente R$ 901 milhões – com o canal E! para estender o “Keeping Up with the Kardashians” por mais cinco temporadas. Com isso, a família se comprometeu a levar o show até a 20ª temporada. Portanto, ao que tudo indica, elas optaram por não renovar o contrato com a emissora após a última leva de episódios, que irá ao ar em 2021.

Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian e Kylie Jenner têm dividido suas vidas com o público desde 2007. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ryan Seacrest fala sobre impacto do “KUWTK” na TV

O produtor do reality show, Ryan Seacrest, comentou hoje (09) ao TMZ que o formato do programa teve um grande impacto na indústria do entretenimento, e afirmou que se impressiona com a trajetória da família nesses 14 anos. “Isso realmente mudou o cenário por muito tempo. Eu acho que é incrível ver o que elas fizeram com o programa de TV, e os negócios empreendedores que elas construíram a partir desse veículo que era a atração”, avaliou ele.

Comunicado da família

Nesta terça-feira (08), Kim Kardashian pegou todos de surpresa ao publicar um comunicado assinado por seus irmãos, pela mãe, Kris Jenner, e pelo ex-cunhado, Scott Disick, no qual anunciaram o fim do reality show. “Somos mais do que gratos a todos vocês que nos assistiram por todos esses anos – durante os tempos bons, os períodos ruins, as alegrias, as lágrimas, os vários relacionamentos e as crianças. Sempre prezaremos pelas memórias maravilhosas e incontáveis pessoas que conhecemos ao longo do caminho”, disse o texto.

Eles também agradeceram aos fãs pelo apoio nessa plataforma que marcou suas vidas. “Sem ‘Keeping Up With The Kardashians’, eu não estaria onde estou hoje. Eu estou tão incrivelmente grata a todo mundo que assistiu e apoiou eu e minha família nesses últimos 14 anos incríveis. Esse reality nos fez o que somos e eu vou estar para sempre em dívida com todo mundo que teve um papel em moldar nossas carreiras e mudar nossas vidas para sempre”, finalizou.

Com o anúncio, Khloé Kardashian emocionou-se ao escrever um texto aos seguidores. “Eu sou muito grata a todos que nos apoiaram e estiveram aí ao longo de tudo isso. Estou muito emotiva para me expressar completamente no momento. Meu post piegas virá em breve. Mudar é difícil mas também é necessário às vezes. Amo muito vocês. Obrigado pelas memórias!”, escreveu ela.

Através dos Stories, Kendall Jenner e Rob Kardashian também compartilharam a publicação de Kim. Já Kourtney Kardashian — que havia decidido deixar o reality show meses atrás — também não se manifestou prontamente sobre o assunto. “Vou juntar meus pensamentos e compartilhá-los em breve”, escreveu ela. A caçula do clã, Kylie Jenner, não se manifestou até então.

Canal E! se posiciona

Após muitos anos de parceria, o canal E! também se manifestou em agradecimento pela trajetória do “KUWTK”. “O E! tem sido o lar e a família estendida das Kardashians-Jenners pelo que serão 14 anos, mostrando as vidas dessa família empoderada. Juntos a todos vocês, nós apreciamos muito acompanhar os momentos íntimos que a família compartilhou conosco de forma tão corajosa, nos deixando entrar em suas vidas diárias”, disse a nota.

O canal E! agradeceu à família Kardashian-Jenner pelos anos no “Keeping Up With The Kardashians”. (Foto: Divulgação/E!)

“Enquanto tem sido um absoluto privilégio e apesar de que sentiremos falta deles de todo coração, nós respeitamos a decisão da família de viver suas vidas sem nossas câmeras. Esse ainda não é o nosso último adeus, nós estamos empolgados em ter o lançamento da nova temporada de ‘Keeping Up with the Kardashians’ em 17 de setembro, com a última temporada indo ao ar em 2021. Agradecemos à família estendida e nossos parceiros de produção, Bunim Murray e Ryan Seacrest Productions por embarcarem juntos conosco nesse fenômeno global”, finalizou o texto da emissora.