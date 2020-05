SKN do Brasil ainda não devolveu segunda parcela do acordo judicial dos respiradores

Depois da grande repercussão sobre a compra do governo do Pará com recursos do tesouro estadual, de 400 ventiladores pulmonares da China, dos quais apenas 152 foram entregues – ainda assim com defeito e nenhuma utilidade do tratamento de pacientes com o novo Coronavírus. A empresa SKN do Brasil Importação Exportação de Eletroeletrônicos Ltda, responsável pela venda firmou acordo judicial com o Governo do Pará e prometeu a devolução total do valor.

A SKN do Brasil, alegou que o saldo remanescente seria transferido, impreterivelmente, até dia 28 de maio, mais até o presente momento não visualizamos a prestação de contas no site do TJPA. E o Governador do Estado até o momento não se pronunciou sobre o assunto. Em decisão, o magistrado RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA estipulou multa de 2% sobre o saldo remanescente, percentual que leva em consideração tanto a necessidade do cumprimento da obrigação quanto o montante ainda devido.

Á intensão foi boa, mas a compra deu errado

“Com esses equipamentos no interior do Estado vamos garantir o atendimento das demandas urgentes para salvar muitas vidas” – Helder Barbalho, governador do Pará.

Veja a íntegra do acordo:

“Relato, Vistos

Trata-se de ação civil com de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente aforada pelo Estado do Pará, o qual deduziu pretensão em face de SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda., André Felipe de Oliveira da Silva, Felipe Nabuco dos Santos, Marcia Velloso de Araújo, Antonio da Silva Alves, Eugenio Nabuco dos Santos filho e Alex Nabuco dos Santos, ou seja, pessoas físicas e jurídicas, todas bem identificadas nos autos.

Recebido o feito, durante o período do Plantão Judicial, foi proferida a tutela de urgência requerida pelo demandante, nos termos de decisão inserta no ID no 17123540. Em consequência

dessa decisão, foi determinada a constrição de bens dos réus, até a o montante de R$ R$25.200.000,00, assim como a suspensão dos passaportes das pessoas naturais sócias da empresa ré.

Contudo, nesta data, o autor e os réus SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda., André Felipe de Oliveira da Silva, Felipe Nabuco dos Santos e Márcia Velloso de Araújo apresentaram petição conjunta, mediante a qual noticiaram a realização de um ajuste entre si. Em razão disso, postularam a homologação da transação, conforme consta do ID

no17168448.

É o relato necessário. Decido.

Fundamentos

Ao analisar a petição antes referida, relativa ao ajuste pactuado entre os dos atores deste processo, denota-se que o acordo firmado açambarcou toda a pretensão deduzida e as questões

contidas na petição de ingresso. Com efeito, infere-se da Cláusula 1ª que “para quitação recíproca das obrigações decorrentes do contrato de fornecimento de equipamentos celebrado entre os ora transatores […], cujo inadimplemento justificou o ajuizamento da presente demanda, os réus SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda., André Felipe de Oliveira da Silva, Felipe Nabuco dos Santos e Marcia Velloso de Araújo pagarão a quantia de R$ 25.200.000,00 (vinte e cinco milhões e duzentos mil reais), mediante depósito em conta judicial vinculada ao processo aberta para esse fim específico, no prazo improrrogável de 7 (sete) dias corridos, contados da assinatura da presente”.

Dessa mesma cláusula constam outros dispositivos, cuja parte mais expressiva refere que: Parágrafo primeiro. Com a celebração deste acordo e cumprimento integral de seus termos o contrato em questão é considerado desfeito pelas partes, sem obrigações pendentes. Parágrafo segundo. Os 152 (cento e cinquenta e dois) ventiladores pulmonares entregues ao Estado do Pará serão devolvidos à SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda., que providenciará a sua retirada do depósito do Estado em Belém/PA e arcará com as despesas dela resultantes.

Parágrafo terceiro. Ficam desde já excluídos da responsabilidade pela quitação do presente acordo os réus Antonio da Silva Alves, Eugenio Nabuco dos Santos Filho e Alex Nabuco dos Santos, de modo que o Estado do Pará desiste neste ato da ação em relação aos mesmos, prescindindo de anuência posto que não foram citados. Parágrafo quarto. Por se sentir lesada pela fabricante chinesa dos ventiladores pulmonares, a ré SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda. registra que se utilizará de mecanismos nacionais e/ou internacionais para ressarcimento dos valores objeto do presente acordo, excluindo o Estado do Pará de qualquer novo litígio sobre o tema.

Portanto, denota-se que todos os termos do ajuste foram esclarecidos em seus pormenores, intuindo-se que, entre as partes, não sobejam mais controvérsias quanto à resolução do caso.

Convém ressaltar que se trata de conduta administrativa cuja natureza é essencialmente negocial. Assim, em princípio, inexistem objeções ao ajuste. Ademais, depreende-se que a transação efetuada buscou resguardar o interesse público, com a efetiva proteção do erário.

Desta feita, assimilo que o acordo deve ser homologado, já que encerrou integralmente o debate proposto. É que, inexistindo resistência, no que concerne aos valores ajustados, à forma de pagamento e ao alcance da responsabilidade jurídica, será desnecessário continuar a perquirir eventuais outros aspectos.

Consoante os fundamentos antecedentes, homologo o acordo contido no ID no 17168448 e julgo o processo com resolução do mérito, com apoio no art. 487, III, “b” em articulação com o 354, ambos do CPC. Como consectário, uma vez efetuado o depósito referido na Cláusula 1a do ajuste, deverão ser desfeitas as constrições judiciais determinadas.

Sem custas processuais, na forma do §3o do art. 90, do CPC. Quanto aos honorários, cada parte arcará com os dos seus respectivos profissionais (Cláusula 2a do acordo).

Intimar às partes.

Ciência ao Ministério Público.

Belém, 12 de maio de 2020.

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA

Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas”

Ajuda do Governo Federal

Pará também recebeu 80 respiradores do Governo Federal para ajudar na ampliação dos leitos de UTI, na última sexta-feira 2 de maio, o governo do Pará anunciou a chegada de 80 respiradores ao Pará. Os equipamentos foram enviados pelo Ministério da Saúde, sendo que dez foram recuperados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Com os respiradores, o número de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) chega a 520 no estado, segundo o governo.