Snapchat recebe integração com outros aplicativos e games

A Snap revelou uma série de novidades para o aplicativo Snapchat durante o evento online Snap Partner Summit 2020, incluindo novas integrações da plataforma com outros apps. A mudança mais significativa é o lançamento dos Minis, que permitem rodar outros aplicativos dentro do mensageiro.

Segundo explica a companhia, os Minis estão presentes dentro do chat da plataforma e permitem realizar ações de outros apps instantaneamente. As ferramentas presentes no lançamento incluem uma versão reduzida do aplicativo de meditação Headspace, uma janela de compra de ingressos de cinema da Atom e também Flash Cards, que servem para estudar idiomas e outros assuntos.

O app de meditação Headspace pode ser aberto no chat do SnapchatFonte: Snapchat

De acordo com o CEO da companhia, Evan Spiegel, a adição dos Minis tem potencial para auxiliar o Snapchat a crescer no comércio eletrônico, já que futuramente deve ganhar integração com plataformas de e-commerce. “Você poderá fazer comprar com os seus amigos, o que pode ser uma experiência bem divertida”, explica o executivo.

Licenciamento para games

A empresa também abriu um programa de licenciamento de Bitmojis para games. Agora, desenvolvedores interessados podem utilizar a tecnologia para transformar os personagens do Snapchat em avatares personalizados dentro de jogos.

Para o lançamento da novidade, a Snap fechou parcerias com jogos como Scrabble GO e Uno, que agora possuem a opção de criar um avatar usando o sistema de Bitmojis. A empresa liberou um trailer mostrando a funcionalidade em ação.

A Snap também anunciou que permitirá que outros aplicativos integrem a câmera do Snapchat em seus serviços, garantindo o uso de filtros e outras funções sem a necessidade de abrir a plataforma. A novidade já foi confirmada nos apps da Nike, Squad e MLB Ballpark.

Além de revelar a expansão do Snapchat e novas integrações para o app, a empresa também apresentou outras novidades voltadas especialmente para os usuários da plataforma. As melhorias incluem uma barra de navegação, que estava em testes desde o começo do ano, 10 novos jogos e “mais inteligência” para a câmera, que agora consegue identificar plantas e cachorros.