Sobe para 5 o número de recapturados após fuga de presídio no Paraguai

View this post on Instagram

“O corpo feminino é objeto histórico de comentários. Está magra demais. Não cansa de tirar fotos pelada. Está gorda e tem uma coragem enorme de se mostrar. Parece um homem de tanto que malha, entre outros. Corpos femininos são objeto da cirurgia plástica, da arte, da religião, da moda, mercado de consumo. Existem modelos hegemônicos de corpos femininos e corpos que “insistem” em desviar desse padrão. O corpo é o que somos? Com certeza. Mas é também o que nos escapa, o que transcende e que é objetificado e deixa de nos pertencer. • (…) Vejo mulheres lindas (eu considero todas as mulheres lindas) buscando padrões inalcançáveis. E vejo também todo um tribunal de julgamentos pelas fotos postadas nas redes sociais. Nossos corpos são um lugar pelo qual deveríamos nos comunicar com o outro, e o outro conosco. E quando o outro valoriza padrões de corpos, ele nos comunica. Comunica que somos incompletas, insuficientes e nem a estrela da novela basta, quando ela decide mandar no próprio corpo. • Será que realmente a culpa da nossa baixa autoestima é das redes sociais? Será que é da vida líquida? Ou será que é dessa sensação de insatisfação gerada por padrões alcançados por poucos e a custa de muita saúde mental. Será que responsabilizar as tecnologias não é mais fácil do que olhar para dentro de nós e ver que parte nos cabe na construção de uma sociedade mais afetiva? • Se entendo que meu corpo, público e privado, é um conjunto de signos, produto de representações posso também utilizá-lo como forma de manifestação, um ato político de me conhecer e de dizer quem sou eu. Muito prazer, mulher em construção, ponto de ebulição, se prepara para segurar essa pressão.” • Como por aqui os dias foram de muita loucura, pegamos trechos do texto de @carla.pepe75 para nosso blog, para enriquecer mais ainda os conteúdos dessa semana aqui no #paposobreautoestima | até porque o que não faltam são nossos textões sobre isso!