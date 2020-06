Sobrinho de José Sarney, é assassinado após briga de trânsito no Maranhão

Uma briga de trânsito causou a morte de Diogo Adriano Costa Campos, de 41 anos, sobrinho-neto do ex-presidente da República José Sarney. O caso ocorreu no Maranhão.

O publicitário foi assassinado com um tiro no pescoço no início da tarde desta terça-feira (16/06), depois de discutir com um motorista na Lagoa da Jansen, em São Luís.

O caso será investigado pela Superintendência Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP).

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para fazer a remoção do corpo. Até agora, não se sabe o motivo do desentendimento.