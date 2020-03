Sorteio da Terceira Fase da Copa do Brasil será quinta-feira 05

Os visitantes largaram na frente logo aos dez minutos de jogo. Krobel cobrou falta com veneno, Flávio Henrique fez grande defesa, mas no rebote Dione não perdoou e abriu a contagem no Albertão: 1 a 0. Buscando o empate, o River passou a pressionar no ataque. Biro Biro, Romário e Carlos Henrique levaram perigo ao gol do Mecão. Na volta do intervalo, o time da casa seguiu insistindo. Romário, aos 7, e Emerson, aos 14, pararam em boas defesas do goleiro Ewerton. Até que, aos 20 minutos, Valdo Bacabal apareceu para empatar a partida. Após cobrança de falta, o camisa 11 dominou na pequena área e soltou o pé para estufar as redes. As equipes ainda criaram boas chances para marcar, mas igualdade se manteve no placar e a decisão foi paras as penalidades.

Debaixo das traves, Ewerton decidiu para o América ao defender duas cobranças. Enquanto com a bola na marca da cal, André Krobel, Tiago Orobó, Lelê e Romarinho converteram para o Mecão e garantiram a equipe na próxima etapa da Copa do Brasil. O adversário do Alvirrubro na terceira fase será o Juventude.