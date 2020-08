Sorveteria de Belém é alvo de perfil falso na rede social

A empresa acrescenta no comunicado, que as pessoas podem denunciar o perfil com a informação falsa

A criação de falsos perfis na internet continua causando transtornos para pessoas, empresas e instituições. Desta vez, o alvo foi a sorveteria Cairu, uma das maiores tradicionais de Belém. Em um comunicado, a sorveteria informou que há um perfil falso no Instagram utilizando indevidamente a marca Cairu.

Também informou que é falsa a notícia de que a empresa está oferecendo cupons de desconto para clientes. “Ressaltamos que já estamos tomando as devidas providências para que o perfil falso seja suspenso”.

Na postagem, a sorveteria acrescenta: “Quem puder denunciar o perfil que está usando indevidamente a nossa marca nós agradecemos. Denunciem cairu_cupom”.