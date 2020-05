SP: Eduardo pede anistia para multados em megarrodízio

Medida determinada pela Prefeitura de São Paulo durou apenas uma semana e lotou transporte público

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) apresentou um projeto de lei (PL), na Câmara Federal, em que pede anistia das multas de pessoas que foram penalizadas durante o megarrodízio, promovido pela Prefeitura de São Paulo, que tentou reduzir a movimentação de carros na capital paulista em razão da pandemia de Covid-19.

Pelas redes sociais, o parlamentar explicou que a medida poderá ser estendida também aos empreendedores que foram multados por abrir o comércio durante o período em que a medida esteve valendo.

Entrei com o projeto de lei 2795/2020 anistiando quem foi multado, seja por abrir o comércio ou furar o rodízio irresponsável de Bruno Covas. Deputados estaduais e vereadores que quiserem podem replicar este PL em suas esferas – afirmou.

A proposta da medida é anistiar as multas aplicadas a todos estabelecimentos comerciais cujas atividades foram classificadas como essenciais e não essenciais, incluindo os shoppings centers, comércios, quiosques, vendedores ambulantes, no período entre o início e o término do decreto.

Iniciado no dia 11 de maio, o rodízio estendido para toda a capital paulista, durante o dia inteiro, que dividia carros entre os finais de placa pares e ímpares, durou apenas até o dia 17 de maio. A estratégia foi duramente criticada após causar grandes aglomerações nos transportes públicos da capital paulista.