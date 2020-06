SpaceX lança 58 novos Starlink e 3 satélites da Planet

A constelação da SpaceX está crescendo. Na manhã deste sábado (13), a empresa lançou 58 novos satélites Starlink em seu foguete Falcon 9 para aumentar sua frota que visa fornecer conectividade à internet aqui na Terra. Desta vez, a missão da SpaceX ainda deu “carona” para três satélites da Planet, que são usados para fotografar nosso planeta.

O lançamento eleva o número total de satélites operacionais Starlink em órbita para 538. O foguete Falcon 9 lançou os satélites e depois voltou à Terra, pousando em segurança na balsa da SpaceX no meio do Oceano Atlântico. Vale lembrar que a empresa de Elon Musk tem permissão para lançar cerca de 12.000 satélites como parte do projeto.

O novo lançamento é muito significativo pois, além de ficar cada vez mais próximo do seu objetivo de levar serviço de banda larga para os Estados Unidos e Canadá ainda no final deste ano, ele também carrega atualizações nos satélites que os tornam mais amigáveis para os astrônomos.

Satélites Starlink vistos da Terra (Fonte: Twitter)

Os Starlink sempre foram criticados pelos profissionais da área por afetar as observações do céu noturno devido à sua alta reflexão de luz. No entanto, os satélites lançados neste sábado possuem uma espécie de viseira que bloqueia reflexos solares na superfície dos Starlink.

Sobre o serviço de internet via satélite que será provido pela SpaceX graças aos Starlink, a empresa abriu um site para em que as pessoas se inscrevam para receber “atualizações sobre notícias e disponibilidade de serviços do Starlink em sua área”. A expectativa é que a empresa realize testes beta privados ainda neste ano.

Baixa visibilidade no Brasil

Para saber como e onde ver os satélites Starlink, basta utilizar a plataforma Find Starlink, que mostra os dias e horários da passagem dos equipamentos conforme a região. Com versão web e app para Android e iOS, o serviço apresenta os detalhes de cada localidade.

Basta informar onde você se encontra e conferir as informações. Em seguida, é só olhar para o céu no horário e na direção indicadas, ficando atento ao trilho de satélites cruzando o espaço.

No lançamento deste sábado, o serviço indica que haverá baixa visibilidade dos satélites às 5h54 do dia 14 de junho.