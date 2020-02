Star Wars: Underworld — série cancelada de George Lucas vaza na web

Aconteceu uma teleconferência para compartilhar alguns resultados do terceiro trimestre de 2020 em relação às vendas e como os jogos da ElectronicArts estão indo. Andrew Wilson, CEO da Electronic Arts, sempre dá algumas palavrinhas sobre o como estão os atuais jogos produzidos por sua empresa e dessa vez não foi diferente.

Desta vez ele foi questionado se a Maxis tem algum plano de fazer um reboot do The Sims Online, que existiu de 2002 à 2008 e ele respondeu que a Maxis já está pensando numa nova geração do The Sims, com recursos do primeiro The Sims Online e ele também disse que isso fará parte de uma nova experiência que veremos “nos próximos anos”. Andrew pretende manter o jogo fiel ao que ele é atualmente, em relação à criação, fuga, motivações e dentre outras coisas (o que sugere um jogo offline), porém ele pretende adotar um novo tipo de experiências sociais e competições, nas quais já vimos no The Sims Online, e que isso seria algo da nova geração do The Sims.

Nós do Alala Sims transcrevemos e traduzimos a teleconferência completa para que vocês possam entender completamente o que ele está falando, confira:

Pergunta: Você pensa em lançar um reboot da franquia, levando em conta sua grande popularidade? (referindo-se ao The Sims Online)

Andrew Wilson (CEO): Boa pergunta sobre o The Sims! A franquia completará 20 anos na próxima semana. A equipe da Maxis e os demais que fazem parte dessa história ao longo desses anos continuam fornecendo conteúdos incrivelmente inovadores e criativos para a comunidade de The Sims, que cresce constantemente em todo o mundo. Enquanto pensamos no The Sims – novamente, refiro-me às motivações do jogo – inspiração, fuga, interação social, criação, auto-aperfeiçoamento, competição. Normalmente, o que o The Sims faz é realmente focar em cumprir as motivações e inspirações, escapar, criar, auto-aperfeiçoar e não necessariamente focar tanto quanto a interação social e a competição.

Mas algumas coisas são fatos ao longo dos anos. Uma é que a comunidade de The Sims continua crescendo e, com a amplitude as plataformas sociais, a comunidade continua conectada e compartilhando o que faz – dentro e fora do jogo que jogam, e vimos esse manifesto no The Sims Online, que foi uma experiência mais social para nós. E também estamos vendo que a natureza competitiva do The Sims também está aumentando e vemos as pessoas comparar e contrastar, não competição no sentido original, mas como eles criam e o que criam e como usam sua imaginação e o que são capazes de construir dentro desses universos dos Sims.

Enquanto a Maxis continua pensando no The Sims da nova geração – multiplataforma e uma nuvem no mundo de um bairro, você deve imaginar que permaneceremos sempre fiéis à nossa inspiração, fuga, criação, auto-aperfeiçoamento, motivações – que essa noção de interações sociais e competição, como o tipo de coisa que realmente estava presente no The Sims Online há muitos anos – que eles começarão a se tornar parte da experiência do The Sims nos próximos anos.

Nós estamos muito ansiosos! Este é um jogo que realmente não tem nenhuma competição em sua categoria para entregar e cumprir essas motivações para os jogadores, e pensamos nas inúmeras oportunidades de crescimento para nós pelos muitos e muitos anos que estão por vir.