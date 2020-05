Stephen King lista seus cinco filmes imperdíveis de terror

Enquanto alguns fogem de qualquer tema pesado durante a quarentena, até mesmo na ficção, outros gostam de se recolher no sofá para ver histórias cheias de espíritos, demônios, bruxas, alienígenas, zumbis. Para esses, o mestre do terror Stephen King montou uma lista de filmes essenciais. O escritor norte-americano elencou cinco títulos que considera imperdíveis a pedido da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, entidade que organiza o Oscar, começando por “A bruxa de Blair”. O filme de 1999 é o mais recente da seleção, que privilegia obras dos anos 70 e foge das refilmagens.

Apesar da predileção pelos sustos — ele é, afinal, autor de livros clássicos do gênero que serviram de base para outros sucessos nas telas, como “O iluminado”, “Carrie, a estranha” e “It: a coisa” —, recentemente King dividiu com seus 5,8 milhões de seguidores no Twitter a saudade que sente de ir ao cinema para ver… ação e comédia. “Deus, como eu gostaria de assistir a um filme nesta noite. Pipoca, balas de menta, um refrigerante grande, sentado na terceira fileira para ver algum filme de ação ou uma comédia besta. Eu adoraria isso”, escreveu ele no começo de maio.

Seja com clima leve, seja embalado pelo mistério (olhando atrás do sofá a cada som suspeito no filme de horror), enquanto não há chance de voltar aos cinemas, o jeito é procurar opções para a diversão em casa. Conheça a seguir as escolhas de Stephen King e o comentário feito por ele sobre cada uma em entrevista à equipe do site do Oscar.

“A bruxa de Blair” (1999)

Segundo King, o longa que simula um documentário, escrito e dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sánchez, “assustou as luzes do dia que vivem em mim, acho que por ser tão pouco polido”. A história, que acompanha três estudantes de cinema gravando uma investigação sobre uma lenda, tem aparência de produção caseira, com a câmera na mão, transmitindo o nervosismo da trama. “E nada supera a tomada final”, avisa o escritor. No Brasil, está disponível para assinantes do Amazon Prime e para aluguel nas plataformas Microsoft, Google Play, Looke e iTunes.

“Alien, o oitavo passageiro” (1979)

O filme dirigido por Ridley Scott é outro destaque para Stephen King. “Eu amei a ética de classe trabalhadora dos caras da nave (incluindo Ripley), e todas as correntes balançando. Mas, claro, nesse caso, tudo que importa é a cena do ‘peito estourando’. Até então nunca tínhamos visto nada como aquilo”, recorda. O filme pode ser alugado via Microsoft, Google Play e iTunes.

“O exorcista” (1973)

O mais clássico filme de possessão, dirigido por William Friedkin e escrito por William Peter Blatty, com base em livro homônimo de sua autoria, não poderia faltar. “Assustador desde o começo, quando, no prólogo, o relógio para repentinamente. É muito claustrofóbico para um filme de estúdio, e todas as vezes que voltamos àquele quarto de Regan (menina de 12 anos que adquire poderes sobrenaturais), tememos cada vez mais o que vamos encontrar. Mas, para mim, são os detalhes aterrorizantes que sustentam o filme. Quem esqueceria de ‘Ajuda um velho coroinha, padre?’”, destaca King. Está disponível para aluguel no acervo do iTunes e do Looke.

“Despertar dos mortos” (1978)

O longa de George A. Romero, que teve uma carreira sólida na direção de histórias de zumbis, também constrói sua tensão em um ambiente confinado, lembra Stephen King. “Parabéns a Tom Savini (artista responsável pela maquiagem do filme), que sonhou com os efeitos especiais, sem CGI (efeitos de computação gráfica, na sigla em inglês). E, novamente, há a constante claustrofobia do grupo cada vez menor de sobreviventes presos em um shopping center”. Essa e a próxima escolha de Stephen King revelam uma lacuna dos serviços de streaming no Brasil: a dificuldade de se encontrar filmes clássicos. Nenhum dos dois está disponível no país.

“Os filhos do medo” (1979)

Antes de deixar o mundo abismado com “A mosca” (1986), “Gêmeos: mórbida semelhança” (1988) e “Crash: estranhos prazeres” (1996), David Cronenberg fez “Os filhos do medo”, que, para King, é seu primeiro grande trabalho. O escritor elogia ainda a performance de Samantha Eggar e Oliver Reed (“parece à beira de explodir”), que interpretam os “pais do inferno”, mas são “as crianças que se revelam infernais”.

Por: Giuliana de Toledo