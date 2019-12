STF decide que não pagar ICMS é crime

Na sessão desta terça-feira, 17, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) promoveu o registro de atos de aposentaria, admissão de pessoal e de pensão, totalizando trinta processos.

Parte Administrativa

Após o encerramento da sessão plenária, o destaque foi a assinatura, na última sexta-feira, 13, no Palácio do Governo, do lançamento do edital para a escolha do projeto que implantará o Parque da Cidade na área do Aeroclube, em Belém.

Os conselheiros parabenizaram o conselheiro decano Nelson Chaves, idealizador do Parque quando ainda era vereador, em 1989, que participou da assinatura do edital ao lado do governador do estado Helder Barbalho.