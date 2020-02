Suposto companheiro de Gugu entra na briga por herança, diz colunista

Após sua eliminação do BBB20 com quase 80% dos votos, Hadson se mostrou bastante frustrado no papo que teve com Fernanda Keula ao descobrir o seu atual número de seguidores no Instagram.

A apresentadora do RedeBBB contou, com toda animação, que o “Hadbala” havia angariado 86 mil seguidores. “E aí, você esperava essa galera toda com você?”, perguntou entusiasmada.

Crédito: Reprodução/GloboPlayHadson se frustra ao vivo após ver número de seguidores no Instagram

Em resposta, Hadson não escondeu sua frustração: “esperava bem mais, esperava bem mais”. Fernanda Keula, sem saída, apenas replicou: “ah, tá”, e deu sequência a outro assunto.

Nas redes sociais, a reação de Hadson foi motivo de piada para os internautas.

Confira as reações:

O Hadson descobrindo que tem apenas 86 mil seguidores no Instagram e a Fernanda Keulla rindo 🗣 #BBB20 pic.twitter.com/XxUR8ay8qg — BCharts (@bchartsnet) February 12, 2020

O tombo do Hadson vendo que nem seguidor no Instagram ele conseguiu Hahahah #bbb20 pic.twitter.com/e5tbruAHiz — Edinho (@emhjr) February 12, 2020

Rindo demais do Hadson dizendo que achava que teria mais seguidores no Instagram do que tem agora! Eu só queria ter essa autoestima, sério. #BBB20 — clarissemilet (@clarissemilet) February 12, 2020

Acusado de machismo

Em diversas oportunidades dentro da casa do BBB, Hadson foi acusado de machismo pelos internautas. Além de ter elaborado a ideia de queimar as mulheres comprometidas do confinamento, o brother também deu diversas declarações machistas.

“A gente, querendo ou não, tem poder sobre as minas do nosso grupo. Se a gente chegar e falar, é tal coisa, vai ser tal coisa. Se falarmos outra, vai ser outra”, disse uma vez. .