Supostos membros do PCC são presos com 3,5 kg de maconha

Três homens foram presos por tráfico de drogas em Parauapebas, na tarde do último sábado (30). Eles transportavam 3,5 kg de maconha prensada, além de mais de R$ 200,00 em dinheiro, supostamente oriundos da venda de entorpecentes.

A Polícia Civil agiu rapidamente após receber a denúncia de que o trio estava chegando ao município, em um Chevrolet Ônix de cor branca, e que estariam trazendo a maconha.

Márcio Vinicios de Abreu Silva, Jefferson Sousa Ferreira, e Zedequias Santos foram abordados pelos agentes da PC, que localizaram quatro tabletes de maconha no interior do painel do carro.

Também há uma suspeita de que o trio seja membro da facção criminosa Primeiro Comandado da Capital (PCC), que já cometeu uma série de crimes na cidade.

Os três homens foram encaminhados para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil e autuados em flagrante, permanecendo presos.

Por: Zeus Bandeira