Surfe: Ítalo Ferreira vence Medina na final da etapa de Newcastle

Ítalo e Medina reeditaram a final, em 2019, da etapa de Pipeline, no Havaí. Há dois anos, o resultado se repetia com o potiguar levando a melhor no duelo com o paulista.

Após a conquista, por meio do site da Liga Mundial de Surfe (World Surf League), Ítalo Ferreira disse que Gabriel Medina o exige cada vez mais um desempenho melhor. “Foi incrível competir contra tantas pessoas talentosas, que sempre me dão mais incentivo, então só quero agradecer a todos e, especialmente, a minha família e amigos… Ele (Medina) me faz ser cada vez melhor.”

Pelo feminino, a havaiana Cassia Moore, com 15.73 pontos, bateu a australiana Isabella Nichols, que fez 8.34, e retornou ao topo do ranking mundial de surfe.

Entre os dias 16 e 26 de abril, a próxima etapa do Circuito Mundial também vai ser disputada na Austrália, na cidade de Narrabeen.

Edição: Gustavo Faria

Foto: Matt Dunbar

Fonte: Agência Brasil