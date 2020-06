Suspeita de sequestrar bebê da Santa Casa em Belém simulava gravidez pela internet, diz Polícia

As investigações policiais do caso do recém-nascido sequestrado na Fundação Santa Casa de Misercórdia de Belém apontam que a suspeita já simulava a própria gestação pelas redes sociais. Dez pessoas já foram ouvidas.

De acordo com o delegado Walter Rezende, da Polícia Civil, fotos foram postadas um dia antes do sequestro e da criança, após o crime. A Polícia acredita que a motivação pode ter sido um relacionamento que a suspeita queria reatar.

“Ela divulgou para parentes amigos, familiares e vizinhos que estaria grávida, tanto é real que ela postou a foto dela em uma maca, dizendo que estaria na Santa Casa para dar luz. No dia seguinte, postou a foto da criança”, afirmou Rezende.

A suspeita foi presa em flagrante na terça na casa onde mora no distrito de Icoaraci, após uma ligação feita ao Disque Denúncia. Ela estava com o recém-nascido levado da maior maternidade pública do estado. O crime ocorreu na madrugada de terça, quando a mãe e a avó descansavam ao lado da criança.

“Botaram ele no bercinho, ao lado da mãe e elas, como estavam cansadas, desde ontem de manhã na correria por causa da criança, acabaram cochilando. Quando se espantaram a criança não estava mais”, conta testemunha. A criança ficou sete horas desaparecida até que foi encontrada por policiais militares e entregue à mãe.

Segundo a Polícia, as investigações ainda devem apontar se a sequestradora teve ajuda de mais pessoas no crime. A Polícia aguarda exame das impressões digitais de uma fralda encontrada em uma lixeira da maternidade.

“Nós vamos prosseguir nas investigações selecionando imagens de câmeras do interior da Santa Casa e das ruas nas proximidades para tentar identificar alguma situação suspeita”, disse o delegado Rezende.

Em nota, a Santa Casa informou que faz controle de entrada de todos pacientes e servidores, que o prédio conta com segurança 24 horas e sistema interno de câmeras, e que foi aberta uma sindicância para apurar o fato isolado ocorrido.