Suspeito de cometer assaltos em regiões ribeirinhas é preso em Belém

Miqueias dos Santos Souza é acusado de praticar crimes contra embarcações na região insular da capital paraense

Um homem suspeito de integrar um grupo que realizava assaltos em comunidades ribeirinhas da Ilha de Paquetá, em Belém, foi preso na noite desta terça-feira (11) por uma guarnição do Grupamento Fluvial (Gflu). Miqueias dos Santos Souza é acusado de praticar crimes contra embarcações na região insular da capital paraense. Duas embarcações, uma delas fruto de um roubo ocorrido na semana passada, e motores foram recuperados com o acusado.

De acordo com relatório da guarnição, por volta de 21h30, a guarnição composta por agentes da Companhia Independente Fluvial da PM (CIPFLU) foi acionada por vítimas da ação criminosa de pirataria na ilha. Os militares iniciaram incursões nos furos do rio e buscas pela mata e chegaram até Miqueias. Segundo os agentes, outros dois homens atuavam com o acusado, mas não foram localizados.

A guarnição conseguiu recuperar três motores: dois do tipo rabudo (7HP) e um Yamaha (40HP), além de duas embarcações do tipo rabeta. Uma das embarcações foi roubada na Ilha de Paquetá; a outra, fruto de outro roubo na semana passada em Cotijuba. O acusado foi encaminhado à Seccional de Icoaraci, para os procedimentos legais.

O delegado Arthur Braga, diretor do GFlu, acredita na redução de crimes similares. “A prisão desse rapaz vai refletir numa tendência de redução dos crimes, uma vez que os outros da associação criminosa já foram identificados e terão seus mandados de prisão emitidos”, destaca.