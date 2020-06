Suspeito de roubo a comércio é preso em Monte Alegre

O comparsa conseguiu fugir

Um homem suspeito de roubo em um estabelecimento comercial foi preso na noite da última sexta-feira (05) em Monte Alegre, oeste paraense. De acordo com a Polícia Militar, o acusado tem 24 anos e efetuou o assalto, na companhia de outro homem, no momento em que a loja se preparava para fechar. Durante o ato, eles utilizaram uma arma branca (faca) para ameaçar as vítimas.

A prisão aconteceu no bairro Serra Ocidental, depois que a polícia foi acionada por testemunhas. Os suspeitos conseguiram fugir em uma motocicleta, mas ao chegarem em uma rua sem saída abandonaram o veículo e seguiram a pé. Um deles conseguiu fugir, mas outro foi alcançado pelos policiais. Ele chegou a reagir à ação, ameaçando a equipe com a faca, mas foi imobilizado e preso.

Na ficha criminal, foi possível identificar que o acusado já havia sido preso em outra oportunidade por furto e tentativa de homicídio. Ele estava em liberdade para cumprir prisão domiciliar. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil e agora retornou ao sistema penitenciário.

A PM conseguiu apreender com os criminosos a quantia de R$ 681,00 que havia sido roubada, uma faca utilizada no roubo e uma motocicleta utilizada na fuga. A vítima recebeu de volta o dinheiro que havia sido levado.