Suspeito de tráfico de drogas é morto durante a operação policial ‘Cidade Segura’ em Jacareacanga, no PA

O homem foi identificado pela Polícia somente como Darlei e, segundo investigações, ele teria envolvimento com associação criminosa.

Um suspeito de tráfico de drogas foi morto durante operação policial denominada ‘Cidade Segura’ em Jacareacanga, sudoeste do Pará. O homem foi identificado pela Polícia somente como Darlei e, segundo investigações, ele teria envolvimento com associação criminosa.

Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes, com apoio da Polícia Militar, foram cumprir mandado de prisão preventiva e recaptura de foragidos, quando localizaram dois suspeitos. Um deles foi preso em flagrante suspeito de furto de celular. A operação ocorreu no último sábado.

Ao se deslocar para outro endereço, no bairro Bananal, a Polícia disse que Darlei foi abordado e tentou fugir para área de matagal. Segundo a Polícia, houve troca de tiros.

O suspeito, ainda segundo a Polícia, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital municipal. Uma arma calibre 38 foi apreendida com ele, de acordo com a Polícia. O caso foi registrado pela Superintendência Regional do Tapajós.