Suspeito é morto em ação da PM em ocupação de Colares

A prisão, em flagrante de Hugo Maykonn Borges, Diego Costa Carneiro e Maiara dos Santos Brazil ocorreu, nesta quarta-feira (4), por praticarem os crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federa (PRF), em um veículo conduzido por Hugo e Diego, a equipe suspeitou o envolvimento deles com tráfico de drogas. Durante a abordagem, ambos foram conduzidos até a Delegacia de Santa Izabel do Pará, para averiguação, ocasião em que foi iniciado um trabalho investigativo e descoberta uma casa localizada em Castanhal, que estaria sendo utilizada para o armazenamento da droga distribuída para o interior do Estado.

Maiara estava como responsável pela residência. Além do trio, foi identificado ainda um outro individuo que seria o mentor da associação criminosa. Ele responderá perante a Justiça juntamente com os acusados. A ação foi realizada pela equipe de policiais civis de Santa Izabel no Pará, em conjunto com a equipe da PRF.

Segundo a equipe policial, Hugo que é natural do Estado do Mato Grosso, trazia a droga do seu Estado de origem, dentro do tanque de combustível do veículo em que trafegava. A droga seria deixada na casa de um traficante local, e distribuída para a região.

No local foram encontrados aproximadamente 02 quilos de pedra de oxi, 500 gramas de cocaína em pó, e uma porção de maconha, além da quantia de R$2.000,00, em espécie. Os presos estão à disposição do Poder Judiciário.

Por Luiz Claudio Oliveira (ASCOM PCPA)