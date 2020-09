Suspeito saca arma de airsoft durante perseguição e é morto em ação da PM em Santarém

Um adolescente foi apreendido

No começo da noite desta sexta-feira (19), um jovem morreu em uma ação da Polícia Militar em Santarém, no Baixo Amazonas paraense, após reagir a uma abordagem. Com o suspeito, os policiais acharam uma arma de airsoft bastante realista, que segundo os policiais, era utilizada na prática de crimes. Um adolescente de 16 anos, que pilotava a motocicleta em que suspeito morto estava, foi apreendido.

Segundo o comando da 2ª Companhia Independente de Missões (2ª Cime) de Santarém, o caso foi por volta das 18h, no bairro Nova República. Os policiais em rondas contaram que se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta modelo Honda Titan, vermelha, que ao avistarem a viatura, começaram uma fuga em alta velocidade.

Os policiais passaram a perseguir a dupla pelas ruas de Santarém, até que em um certo momento do acompanhamento, os PMs alegam que o carona sacou uma arma. Os policiais então contaram que tiveram que reagir, e dispararam duas vezes contra o homem, identificado até o momento apenas como Alan ou “Magrelo”.

O homem caiu ao ser ferido, e os policiais contam que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que levou o suspeito ferido ao Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), onde ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após o resgate do ferido, os Policiais constaram que o a arma sacada pelo suspeito era um simulacro idêntico a uma pistola de verdade. O adolescente de 16 anos foi apreendido junto da motocicleta e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como morte por intervenção policial.