Suspeitos de assaltar casa de procurador em Breves são presos no Pernambuco

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (31), na cidade de Santa Cruz Capibaribe, no Pernambuco, três homens suspeitos de assaltar a residência de um procurador do município de Breves, no arquipélago do Marajó, na última sexta-feira (28). Segundo a polícia, os criminosos mantiveram as vítimas sob grave ameaça por mais de uma hora, e roubaram vários aparelhos eletrônicos, joias, roupas, acessórios e cerca de R$ 1.100 em espécie.

Em depoimento à polícia, o procurador informou que estava em casa com a família, quando foram surpreendidos por três indivíduos que estavam com o rosto coberto, os quais mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo do tipo pistola, caseira e facas, anunciaram o assalto.

De acordo com a polícia, os indivíduos já sabiam que a vítima exercia a função de advogado e a todo momento exigiam dinheiro, as chaves dos veículos e perguntavam se havia arma na casa. Os assaltantes demonstravam alto conhecimento da rotina da família.

Após denúncias anônimas, um suspeito foi preso em flagrante delito com uma arma de fabricação caseira, semelhante à calibre 38, uma munição do mesmo calibre e alguns pertences da vítima.

Durante o interrogatório, o flagranteado teria dito que cometeu o roubo em companhia de outro indivíduo. Após apuração, as equipes da PC identificaram outro suspeito de envolvimento na prática criminosa. Um homem também foi preso no Fórum da cidade durante uma audiência criminal.

Os agentes das polícias civis do Pará e Pernambuco deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra o acusado e mentor do crime na cidade de Santa Cruz Capibaribe. Ele foi detido e está à disposição da justiça.