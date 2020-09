Tatá Werneck brinca com foto de biquíni cavado ao lado de Paulo Gustavo; Veja

View this post on Instagram

Uma mulher com um fio dental semi enfiado que deixa um marca de biquíni totalmente questionável quer guerra com os amigos que não a alertaram . @paulogustavo31 saudade de rir c vc. Das pessoas mais engraçadas que já conheci no mundo 🙂 Doida pra gente viajar a aeromoça ir reclamar com vc que eu estava acabando com a comida do avião 🙂