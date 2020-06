Tati Minerato é internada em estado grave após lipoaspiração

Musa do carnaval de São Paulo, Tati Minerarto está internada no hospital Ipiranga, em São Paulo. Ela deu entrada na emergência da unidade logo após se submeter aa um lipoasapiração. Tati chegou a ficar em estado grave após uma infecção no local da lipo. A loira realizou o procedimento na região da cintura!

O estado de saúde dela no momento é estável, mas não há previsão de alta.

A mãe e empresária explicou que dois dias após fazer a lipo, ela apresentou manchas vermelhas pelo corpo e indisposição. Ao retornar ao médico, foi orientada pelo especialista a tomar uma nova medicação, que a fez piorar. Tati teve 40 graus de febre alta e fraqueza.

Segundo a mãe, ao chegar na emergência do hospital, ela se subemeteu ao exame de PSR, e foi informada que estava correndo risco de vida e estava entrada em processo de infeccção genaralizado. O hospital determinou a internação imediata de Tati.

Tati Minerato e Marcelo Galatico foram os campeões do reality show “Power Couple Brasil” em 2018 e levaram o prêmio de R$ 1 milhão.