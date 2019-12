Taxa de desemprego fecha o trimestre encerrado em novembro em 11,2%

A Petrobras irá reajustar o preço do gás de cozinha em cerca de 5% a partir desta sexta-feira (27), segundo a reportagem apurou. A alta vale para todos os tipos de GLP (gás liquefeito de petróleo), que inclui botijões de uso doméstico (13 kg) e industrial (embalagens acima de 13 kg).

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do botijão de 13 kg era de R$ 69,11 em novembro. Caso o ajuste seja integralmente repassado ao consumidor, este valor iria para R$ 72,56.

Este é o terceiro aumento seguido no preço do gás para botijões de 13 quilos. Em novembro, a companhia reajustou em 4% o preço do gás de cozinha. Em outubro, a alta foi de 5%.

Após seis ajustes no ano (cinco aumentos e uma queda de 8,2%), o combustível tem alta acumulada de quase 10% no ano.

A política de preços da Petrobras prevê o acompanhamento de longo prazo das cotações internacionais, usando médias de 12 meses, com o objetivo de evitar o repasse ao consumidor brasileiro de efeitos sazonais, como aumento do consumo durante o inverno no hemisfério norte.

O ano tem sido de aumento generalizado no setor de gás. Houve também alta expressiva no gás natural. Dentre junho de 2018 e junho de 2019, o preço deste gás entregue a distribuidoras subiu, em média no país, quase 30%.

O preço do gás natural vendido pela Petrobras também acompanha a variação das cotações internacionais de óleos combustíveis e a taxa de câmbio. É ajustado a cada três meses, de acordo com a evolução dos indicadores em trimestres anteriores.

A alta em 2019 tem forte impacto da escalada do dólar a partir do período eleitoral, quando a moeda norte-americana chegou a bater a casa dos R$ 4,10. Neste ano, o dólar foi a R$ 4,26 e agora está na casa de R$ 4,063.

O governo Jair Bolsonaro (sem partido) considera o setor de gás estratégico e iniciou um programa para reduzir a pressão de preços no setor. O projeto prevê a redução da participação da Petrobras no gás e aumento da concorrência privada. O pacote em gestação inclui ainda outros três pilares: revisão do modelo tributário do setor, incentivo ao uso do gás para geração de energia e novo marco jurídico para a distribuição, para apoiar a figura dos consumidores livres de gás (que podem negociar o produto sem a distribuidora).

“Depois de uma entrada perfeita da segurança pública nos territórios, agora damos continuidade com as políticas sociais. O TerPaz já realizou mais de 130 mil atendimentos catalogados e comprováveis em territórios que, conforme o IBGE, congregam 370 mil habitantes”, explicou o secretário de articulação da cidadania, Ricardo Balestreri.

Segundo ele, o resultado alcançado nos últimos meses foi positivo devido o esforço das secretarias e parceiros do programa. “Nós podemos dizer que esse programa, tão especial para o governador, completa meio ano com muito sucesso. Não é mérito somente de uma secretaria ou órgão, mas sim de todos nós que trabalhamos com muito esforço para fazer acontecer”, completou.

Esse trabalho é resultado de uma extensa parceria entre os 37 órgãos e secretarias envolvidas no TerPaz: Seac, Banpará, Cohab, Egpa, Fapespa, Fasepa, Fundação Cultural do Pará, Funtelpa, ParáPaz, Seaster, Sectet, Secult, Sedap, Sedeme, Seel, Sejudh, Semas, Sespa, Siac, Detran, Diprev, CPC, Polícias civil, militar, Corpo de Bombeiros, Seap, Ouvidoria, Ceasa, Seduc, Sebrae, Prodepa, Celpa, Sefa, Secom, Cosanpa, Sedop e Seplan.

De acordo com o relatório da Câmara Técnica, foram realizadas 1.464 ações nos territórios. Dentre as ações e atividades estão a emissão do cartão do SUS, regulação para marcação de consultas e exames especializados, verificação de pressão arterial, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C, teste de glicemia, vacinação contra sarampo, distribuição de preservativos, palestra educativa de saúde bucal e distribuição de kits de higiene bucal; apresentação do projeto Fortalecendo Práticas Sustentáveis na Comunidade; encaminhamento para emissão da 1ª e 2ª via da certidão de nascimento e da 2ª via da certidão de óbito; emissão da carteira de identidade (RG); apresentação dos projetos Meu Endereço e Mapas Digitais e orientações para inscrições em cursos profissionalizantes ofertados gratuitamente; apresentação do programa de eixo empreendedorismo e pré cadastro para os empreendedores locais; Além de cheque moradia e microcrédito.

“Chegamos nos territórios para ficar. O impacto da realidade desses sete territórios faz com que nós servidores do Estado tenhamos um grande crescimento pessoal e profissional, nos tornando pessoas mais humanas e solidárias”. Alessandra Amaral, coordenadora estadual de Saúde Bucal da Sespa e integrante da Câmara Técnica do TerPaz.

ATENDIMENTOS POR BAIRROS

O primeiro bairro a receber as ações do TerPaz foi a Cabanagem. Desde o dia 11 de junho, foram realizados 31.925 atendimentos nas 342 ações realizadas no bairro. Seguido pelo bairro Nova União, em Marituba, com 22.812 atendimentos nas 199 ações; Icuí-Guajará, em Ananindeua, com 22.248 atendimentos e 293 ações; Bengui recebeu 16.324 atendimentos e 183 ações; Terra Firme 12.402 atendimentos e 151 ações; Guamá com 19.317 atendimentos e 170 ações e, recentemente, Jurunas com 12.565 atendimentos e 126 ações.

SEGURANÇA

O reforço das forças policiais é uma das ações do projeto. Durante esses meses, foram deflagradas ações táticas, realizadas pelas forças do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar e por efetivos especializados da Polícia Civil, com o objetivo de garantir a segurança da comunidade e servidores que estão envolvidos nas ações.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), no período de janeiro a dezembro, ao comparar os anos de 2018 e 2019, houve a queda na criminalidade em vários pontos. O crime de homicídios totalizou uma redução de 85% no bairro do Bengui, 62% no Icui-Guajará; 60% no Jurunas, 52% no centro de Marituba, 44% na Terra Firme e 29% no Guamá.

Os casos de roubos caíram em 34% no bairro do Jurunas, 32% na Terra Firme, 26% no Guamá, 21% Cabanagem e 13% no Icuí-Guajará.

“O que a gente pode perceber, em relação ao eixo de segurança pública, é que em todos os bairros houve redução significativa da criminalidade, vários bairros passaram meses sem homicídios, o bairro do Bengui, por exemplo, passou 100 dias sem qualquer ocorrência de crimes violentos, outros bairros emblemáticos da capital, como Guamá e Jurunas, passaram 30 dias sem qualquer ocorrência dessa natureza, o que demonstra a solidez do projeto e a própria população já percebe isso”. Ualame Machado, secretário de Estado de segurança pública e defesa social.

METAS

A Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac) vai ampliar o programa Territórios Pela Paz no interior do Estado e já estuda, a partir de visitas técnicas já realizadas, para a implementação nas cidades de Canaã dos Carajás e Parauapebas, na região sudoeste do Estado. Esta 2ª etapa do programa continua em 2020.

Outro projeto já em andamento é a construção das Usinas da Paz (UsiPaz), que serão grandes complexos públicos, em áreas de aproximadamente 10 mil², com a finalidade de garantir a presença permanente do Estado nos territórios, com foco na prevenção à violência, inclusão social e fortalecimento comunitário com três eixos fundamentais: Assistência, Esporte/Lazer e Cultura.

As UsiPaz serão formadas por complexos esportivos, salas de áudio visual, inclusão digital e serviços como atendimento médico, odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, segurança, escola de gastronomia, espaços integrados, multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também serão espaços para a prática de cursos livres, espaços de dança, artes marciais, salas para musicalização e biblioteca.

Atividades que, além de democratizarem o acesso ao esporte, ao lazer, e à produção cultural, constituem em um amplo espaço de convivência comunitária. Além de propiciar a prestação de serviços públicos através das secretarias de estado comprometidas com projetos ao atendimento da comunidade nos TerPaz.

“Estamos com políticas públicas para permanecer nos territórios, o que eu chamo de ‘alma’ que já está plenamente presente. Agora vamos avançar na construção do ‘corpo’ que serão as Usinas da Paz, as UsiPaz, presentes em cada um dos territórios. O projeto já está em andamento e para 2020 teremos muitas novidades”, contou o secretário Ricardo Balestreri.