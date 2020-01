Tbt de hoje! Vamos recordar o casamento Chris Martindale & Sarah Tales

A advogada Lorena Meireles tirou um descanso merecido junto do namorado José Victor Fayal Almeida, o casal escolheu o Chile que é conhecido por ser um país com atrações muito distintas, nesse período do ano o clima é bem agradável. Os dois aproveitaram os dias intensos desfrutando ao máximo cada instante.



Vamos aproveitar e conhecer um pouquinho do que eles curtiram por lá. Vamos lá?



Santiago de cima:

Santiago é uma cidade com aproximadamente 6 milhões de pessoas e fica ao lado da cordilheira dos Andes, o que por si só já causa um impacto no olhar quando você chega na cidade.



Um oásis, no meio do deserto – Lorena Meireles

Lagunas escondidas de Baltinache, San Pedro:

Quem poderia imaginar que em meio ao deserto mais árido do planeta, encontraríamos cenários tão majestosos e rico em água e cores? Com formas praticamente surrealistas e cores que são difíceis de acreditar sem ver com os próprios olhos, as Lagunas Escondidas podem ser uma ótima surpresa para sua viagem e também uma das experiências mais singulares que você pode realizar no deserto.

O Deserto do Atacama é um destino que sempre pode surpreender. Em um cenário desértico e onde dificilmente acreditamos que podemos encontrar água, existem as lindas Lagunas Escondidas de Baltinache.

Vina Vik, Millahue, Chile

A Viña Vik é mais do que um hotel e mais do que uma vinícola. É uma propriedade que te envolve em todos os sentidos. A começar por seu projeto: uma construção futurista no alto de uma colina. A área total da propriedade é de 4.325 hectares, espaço coberto por vinhedos que produzem as uvas que serão usadas no icônico VIK Wine. Com um design maravilhoso, bem impressionante, porém leve e se mistura à natureza ao redor.

Com toda certeza foi a viajem perfeita!