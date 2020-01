Técnico do Carajás prevê dificuldades contra o Remo

Após uma estreia nada animadora no Campeonato Paraense 2020, o Carajás segue em preparação para encarar o Remo pela segunda rodada da competição. E para esse jogo, o técnico Jax Cametá pretende fazer mudanças na equipe na busca pela primeira vitória.

“A única mudança certa, que é devida a situação de jogo, é a saída do Zizao, que foi expulso, e entra o Ramon. Vamos ter a volta do Pedrinho que estava suspenso. E as outras mudanças eu vou ver hoje. Se encaixar direito naquilo que eu quero, vai permanecer o time que treinou durante a semana. Se não encaixar, a gente vai fazer mudança, porque não adianta você treinar, não dá certo no treino, não vai dá no jogo”, disse o comandante do Pica Pau de Outeiro.

O Carajás realiza mais um treino na manhã dessa sexta-feira, 24, no CT da equipe no Distrito de Outeiro. E um dos desafios da equipe é controlar o emocional do elenco após a goleada para o Paragominas na primeira rodada. Entretanto, o técnico da equipe ressalta que encarar o Remo logo na segunda rodada pode ser bom para o elenco dá uma resposta positiva.

“Você jogar contra um Remo, um time grande, que é favorito para chegar na final, você tem que ser inteligente e isso eu passo para os meus jogadores. É difícil, mas não é impossível. Você vê que o futebol está nivelado. A gente perdeu de cinco para o Paragominas e você vê que a motivação deles é outra, principalmente de quem vai entrar. E a situação dentro de campo pode ser diferente. ‘Ah é o Remo’, é difícil, mas o Tapajós jogou de igual para igual com eles. É jogar e, quando a gente tiver chance de fazer os gols, coisa que não tivemos contra o Paragominas, é concluir para dá tranquilidade principalmente aos zagueiros. Mas sabemos que é um jogo difícil, quem errar menos vai conseguir o resultado”, concluiu Cametá.

O Carajás deve entrar em campo com: Adriano; Ramon, Lucão, Lucas e Pedrinho, Dodô, Pulga, Adauto e Mário Augusto; Kanu e Marcelo Maciel. Os ingressos para a partida já estão sendo vendidos na Sede do Carajás e nas Lojas do Remo, nos valores de R$ 20 E R$ 40 reais.