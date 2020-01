Técnico Hélio do Anjos fala sobre estreia do Paysandu

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, comentou a estreia do papão no Campeonato Paraense, veja:

Técnico Hélio dos Anjos: “Eu só queria, pelas chances que nós criamos no primeiro tempo, ter ido para o vestiário com um gol a mais. Porque aí que viria com os olhos de querer administrar. Sair com 3 a 1 no primeiro tempo, o que seria normal pelas chances que nós criamos, você vai administrar, principalmente a partir do momento que eles ficaram com um jogador a menos. Só que eu achei que o time deles acabou sendo mais capacitado taticamente com um homem a menos”. Completou Hélio.