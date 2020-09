Técnico Paulo Bonamigo está de volta ao Clube do Remo, onde teve boa passagem em 2000

Após sete jogos sem vitória, sendo dois pelo Parazão e cinco pelo Campeonato Brasileiro da Série C, a diretoria do Clube do Remo resolveu mudar o comando técnico da equipe, demitindo Mazola Júnior, que em 16 partidas obteve sete vitórias, seis empates e três derrotas, e contratando o experiente técnico Paulo Bonamigo, que já teve passagem pelo Leão Azul na Copa João Havelange, em 2000.

Na tarde desta terça-feira (22), o novo comandante azulino foi apresentado ao lado de Paulo Mota, diretor de futebol, e Fábio Bentes, presidente do clube, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém. Paulo Bonamigo tem um carinho especial pela equipe azulina, devido à campanha na Copa João Havelange, onde deixou o Remo entre os 16 melhores clubes do Brasil, eliminando inclusive o rival Paysandu no módulo amarelo da competição nacional.

“Primeiro [quero] agradecer ao presidente e ao Mota, e aos diretores, pela nova oportunidade que eu estou tendo de poder trabalhar nessa grandiosa agremiação, que eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar e conhecer no ano de 2000. Meu retorno marca muito, evidente: por conhecer o clube, pelo crescimento do Remo em termo de estrutura, pela força dessa nação azulina, pelo projeto. Acho que pelo momento, eu, como profissional, tinha que me colocar à disposição de poder ajudar o Remo,” afirmou Paulo Bonamigo, novo técnico da equipe.

Bonamigo comandou a equipe do Boa Vista (RJ) no Campeonato Carioca da temporada 2020, onde conseguiu bater de frente contra os quatro grandes do estado, terminando na honrosa quarta colocação, com 20 pontos, e ficando na frente de duas forças do futebol carioca: Botafogo e Vasco. O técnico sabe que o Remo vem lutando há cinco anos para subir de divisão e promete muito empenho para levar o Leão Azul de volta à Série B do Brasileirão.

“O Remo está buscando e merecendo uma divisão superior e eu venho feliz, motivado e com muito apetite. Evidente com conteúdo de experiência, de rodagem, muito maior do que foi o Bonamigo do ano 2000 e eu espero que a gente possa transportar na execução, nos resultados e nas metas que nós vamos nos programar. Evidente que tem algumas coisas construídas durante a temporada, do ano, que teve um certo prejuízo em função da pandemia, que afetou todas as equipes profissionais do mundo inteiro,” disse ele.

O Clube do Remo saiu do chamado G4 do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, após o fechamento da sétima rodada, estando agora na quinta posição com dez pontos conquistados. O próximo compromisso da equipe será diante do Manaus (AM), no domingo (27), às 18h, no Estádio Olímpico Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém. Se vencer, dependendo de outros resultados na rodada, os azulinos podem voltar ao G4 da competição nacional.

Por Fábio Relvas