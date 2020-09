Técnico Robson Melo acerta com a Tuna Luso Brasileira para a disputa da Segundinha

Após o sucesso comandando clubes do interior do estado, como o Bragantino Clube do Pará e Paragominas Futebol Clube, o técnico Robson Melo foi apresentado oficialmente, na tarde da última segunda-feira (31), na Tuna Luso Brasileira, time de Belém, onde comandará a equipe na disputa da Segundinha do Parazão 2020. Será uma tarefa árdua para o jovem treinador, que confia em seu trabalho para obter sucesso e colocar a Águia Guerreira do Souza de volta na elite do futebol paraense.

“A expectativa é a melhor possível, aqui agora na gloriosa, oficialmente. Pedir a Deus para abençoar esse projeto, esse plano de trabalho e eu e minha comissão técnica consiga, juntamente com os atletas, fazer acontecer agora na Segundinha para trazer a Tuna Luso de volta. Estamos muito felizes com o desafio. Sabemos da nossa responsabilidade, mas também a gente sabe da nossa capacidade. Que Deus abençoe a gente,” disse Robson Melo, novo técnico da Tuna Luso Brasileira.

A última participação da Tuna Luso na elite do Parazão foi na temporada de 2013, quando foi rebaixada para a Segundinha ao lado do Águia de Marabá. O time ainda não conseguiu voltar à divisão principal do estado, onde já conquistou dez títulos ao longo de sua gloriosa história. A Águia Guerreira de Robson Melo terá uma competição acirrada pela frente: a Federação Paraense de Futebol (FPF) confirmou 20 clubes na segunda divisão, brigando por duas vagas na elite em 2021. A Segundinha está prevista para a segunda quinzena de outubro.

O técnico já havia conversado com a cúpula cruzmaltina na semana passada, mas o acerto se concretizou na tarde desta segunda, quando Robson Melo foi até a Vila Olímpica do Souza, em Belém, e sentou com toda a diretoria de futebol da Tuna Luso Brasileira. Na mesa, ainda estava a atual presidente do clube, Graciete Maués, que promete montar um time competitivo em busca do acesso. Como na Segundinha o clube só pode utilizar cinco atletas acima dos 23 anos, o time base deverá ser montado com garotos formados na própria Tuna.

Por Fábio Relvas