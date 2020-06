Tentativa frustrada de assalto termina com a morte de um homem no bairro da Pedreira, em Belém

Segundo a polícia, Luiz Acácio da Silva Nunes estaria tentando realizar um assalto, mas não contava com uma reação

Um homem identificado como Luís Acácio da Silva Nunes foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (17), na travessa Barão do Triunfo entre as avenidas Pedro Miranda e Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira, em Belém. De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas informaram que ele teria sido alvejado durante uma tentativa frustrada de assalto.

Segundo as informações colhidas pela polícia no local, o crime ocorreu por volta das 20h. Uma das versões dada por testemunhas é a de que Luís Acácio teria tentado assaltar para roubar uma motocicleta na travessa Barão do Triunfo, no entanto, o piloto do veículo percebeu a movimentação estranha e reagiu a tiros, matando o suposto assaltante.

A delegada Maria Lúcia, da Delegacia de Homicídios (DH), que está à frente das investigações, informou que outra versão dada por testemunhas afirma que Luís Acácio estaria em uma motocicleta com um comparsa, assaltando uma pessoa e tomando seu celular, no momento em que um homem que estava armado teria disparado contra a dupla, atingindo a vítima com pelo menos dois tiros. O suposto comparsa não teria sido atingido e conseguiu fugir.

De acordo com a perícia, a vítima foi alvejada com dois ou três tiros, pois na região do tronco foi encontrado um ferimento grande, e somente com a análise cadavérica será possível identificar se ele foi sido feito por um ou dois disparos.

A perícia também encontrou um revólver calibre 32 sob o corpo da vítima, que foi encaminhado para os procedimentos legais. O autor dos tiros fugiu do local do crime. Não há mais informações sobre a pessoa que teria sido assaltada.

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.