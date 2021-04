Terminal hidroviário de Senador José Porfírio entra em fase de elaboração de projetos

A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) divulgou nesta terça-feira (6), no Diário Oficial do Estado (DOE), a empresa contratada para elaborar os projetos executivos de reconstrução e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Senador José Porfírio, sudeste paraense.

De forma prática, o projeto executivo vai reunir as informações técnicas necessárias para realização da reconstrução do espaço, em conformidade com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A empresa contratada, via licitação pela CPH, terá quatro meses para entregar o documento. Após a entrega do projeto, a CPH deve realizar outra licitação, dessa vez para escolha de empresa responsável por executar a obra.

“Demos mais um passo no processo de reconstrução do terminal hidroviário de Senador José Porfírio com a escolha da empresa que vai elaborar o projeto. Essa será mais uma obra do governo do Estado que vai trazer mais conforto e qualidade de vida para região do Xingu, que será beneficiada com um equipamento hidroviário moderno”, destaca Abraão Benassuy, presidente da CPH.

Após a revitalização, o terminal contará com cadeiras confortáveis, banheiros, guichês para vendas de passagens, lanchonete, salas para órgãos do governo, guarda-volumes, TV e bebedouro. Já a obra naval contemplará a instalação de rampa metálica biarticulada coberta e flutuante coberto, para embarque e desembarque de passageiros.

De acordo com o presidente da Companhia, atualmente Senador José Porfírio não possui um porto adequado para atender os usuários, que enfrentam problemas para embarcar e desembarcar no único trapiche de madeira que atende ao município. “A cidade já merecia um espaço moderno como este. A estrutura que temos hoje lá é precária, então o governador Helder Barbalho sensibilizado com a situação, nos orientou para que tomássemos as providências para reconstruir este novo equipamento, que vai atender a toda essa região”, completa.

Localizado às margens do rio Xingu, o município de Senador José Porfírio possui cerca de 13 mil habitantes e sua base econômica tem como eixo as atividades de extrativismo, agricultura e comércio.

Por Bruno Magno (CPH)