Terminal Pesqueiro de Belém está na lista do Governo para privatização

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 29, publica decreto que qualifica no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), “para fins de desestatização”, três terminais pesqueiros: Terminal Pesqueiro Público de Belém, no Estado do Pará; Terminal Pesqueiro Público de Cabedelo, no Estado da Paraíba; e Terminal Pesqueiro Público de Manaus, no Estado do Amazonas.

O TPP de Belém tem aproximadamente 40 mil m², e localiza-se no bairro do Tapanã, em Belém. Anteriormente sede da Eletronorte, o terreno é voltado à Baía de Guajará, e situa-se a 120 Km do Oceano Atlântico. Na região do TPP há diversos portos de desembarque de pescados, voltados tanto para a pesca artesanal quanto para a indústria. A área construída prevista é de 14 mil m² que precisam ser ampliados, com uma área adicional de 5 mil m² destinada ao cais de atracação para as embarcações.

O TPP possui obras civis interrompidas desde 2015, devido às restrições orçamentárias, e sem a execução integral de seu objeto. Para finalização e operação do Terminal, restam pendentes de execução: contratação do projeto executivo do cais e sua construção, aquisição/instalação do cais flutuante, conclusão das instalações da ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) e serviços pontuais de acabamento.