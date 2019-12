TerPaz fecha o ano com mais de 130 mil atendimentos na Grande Belém

Já no clima de pré-réveillon a Estação das Docas promoverá um fim de semana animado na cidade. Já nesta quinta-feira (26) terá programação com o Projeto “Cantando na Orla”, que irá reunir mais de 10 artistas regionais em um grande show, a partir das 17h. Na última sexta-feira do ano (27), o Grupo Sabor da Ilha levará o melhor do carimbó à Orla do complexo, dentro do Projeto “Pôr do Som”, às 18h30. O domingo (29) será voltado às crianças, com contação de histórias e oficina de desenho e colagem, no Projeto “Teatro ao Pôr do Sol”, às 17h. Todas as programações serão gratuitas e irão ocorrer na orla do Armazém 3.



Confira a programação de esquenta para o réveillon nas Docas 2020:

Quinta-feira (26/12)

O Projeto Cantando na Orla terá show gratuito, de 17h às 19h, na Orla do Armazém 3, com os músicos Allan Roffé, Teddy Marks, Júnior Almeida, Marquinho Melodya e Banda, Fábio Santos, Ewerton Diniz, Rafael Monteiro, Eraldo 2 por 4, Adelino Torres, Seven Jr, Érick Serrão, Juliane Macial e Yanna Cardoso, que irão apresentar músicas autorais e interpretar grandes sucessos.

Sexta-feira (27/12)

O último Pôr do Som do ano promete fechar a agenda de 2019 com chave de ouro. Com um show que conta com apresentações de Xote, Lundu, Carimbó, além de representações de tradicionais lendas amazônicas, o Grupo Sabor da Ilha promete colocar o público para dançar. A programação começa às 18h30, na orla do armazém 3, com entrada franca.

Domingo (29/12)

No domingo a programação será voltada às crianças, com a contação de história “O Pastor de Nuvens” e oficina de desenho e colagem, ministradas pela artista Karla Pessoa, dentro do Projeto Teatro ao Pôr do Sol, às 17h. Ambas as atividades ocorrerão dentro do Armazém 3 da Estação e a participação é gratuita.

Todos os projetos são uma promoção do Governo do Estado, por meio da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas.

