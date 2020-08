Tesla com Autopilot bate em viatura enquanto motorista via filme

O dono de um carro da Tesla resolveu ativar o piloto automático do veículo para assistir um filme durante uma viagem nos Estados Unidos. O plano acabou não dando certo: o modo Autopilot perdeu o controle e o veículo bateu em uma viatura da polícia.

O caso aconteceu no condado de Nash, em Carolina do Norte, na noite de quarta-feira (27). O motorista do veículo, o médico Devainder Goli, resolveu colocar um filme no celular e deixar a direção totalmente nas mãos do sistema autônomo da Tesla enquanto ia do trabalho para casa.

Carro da Tesla após a batidaFonte: Wral.com

O acidente ocorreu quando o sistema Autopilot não conseguiu manter o veículo dentro da pista e bateu em uma viatura. O carro da polícia de Nash County estava estacionado no canto da rodovia com os faróis ligados.

As imagens do acidente mostram que ambos os carros ficaram destruídos com o impacto, mas ninguém se feriu gravemente. Enquanto a colisão ocorreu no lado do carona do Tesla, os dois policiais que estavam na estrada conseguiram ouvir o barulho dos pneus e saíram do caminho do carro.

Apesar do nome “Autopilot”, a Tesla constantemente ressalta que os seus carros não funcionam de maneira completamente autônoma. De acordo com o site oficial da tecnologia, o objetivo do software é garantir mais segurança e comodidade ao motorista, e não dirigir o carro sozinho.

“O Autopilot permite que seu carro vire, acelere e freie automaticamente dentro da faixa”, explica a fabricante. “Os recursos atuais do Autopilot requerem supervisão ativa do motorista e não tornam o veículo autônomo”.