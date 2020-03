Teste de Abraham Weintraub para coronavírus dá negativo

O ministro da Educação Abraham Weintraub comunicou pelo Twitter, nesta terça-feira (24), que realizou exames para coronavírus. O exame foi feito na manhã desta segunda (23) e o diagnóstico saiu em menos de 24h. Weintraub postou um print do resultado na rede social.

– Dispensei quase todos para trabalhar em casa e tenho ficado no MEC com uma equipe reduzida. Há decisões e reuniões que não podem ser feitas remotamente. Não tinha sintomas, porém, para reduzir o risco para as pessoas que estão em contato comigo, fiz o exame. Não tenho nada.

Weintraub postou resultado do teste no Twitter Foto: Reprodução

Também pelo Twitter, o ministro fez questão de deixar claro que pagou o exame do próprio bolso, sem fazer uso de verba pública.