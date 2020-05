Testes rápidos em Marabá de porta em porta feito pelo Ibope recomeça na quinta-feira (4)

A segunda fase do mapeamento do Ibope Inteligência, começa na próxima quinta-feira (4) e vai até o dia 6 de junho, para concluir a pesquisa que estima o real número de pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil. O resultado da primeira fase do estudo executado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e financiado pelo Ministério da Saúde, foi divulgado na terça-feira (26) e trouxe resultados inéditos.

Marabá aparece entre os 133 municípios pesquisados em todo o país, como a 8ª cidade com maior proporção da população em produção de anticorpos, o equivalente a 8,3%. Os pesquisadores concluíram 25.025 entrevistas e testes para o coronavírus, onde foram sorteados setores censitários em todo o Brasil.

As pessoas com proporção de anticorpos, são aquelas que já tiveram ou ainda têm a covid-19, uma vez que, nos primeiros dias que o indivíduo adquire a infecção, o organismo começa a tentar vencê-la, o que varia de três a 10 dias.

Nesta fase, o organismo não produz anticorpos da doença. Os testes utilizados no mapeamento referem-se à detecção de anticorpos, onde só sinaliza positivo, após a produção de anticorpos pelo organismo.

No caso de Marabá, significa que 8,3% da população possuem anticorpos, quem já teve ou ainda tem a doença, porém se encontra na fase final da infecção. Os dados do EPICOVID19-BR estimam que, para cada caso confirmado de coronavírus, existem sete casos reais na população.

Das 15 cidades apontadas com maior prevalência de anticorpos na população, 11 são da região Norte, incluindo Marabá. De acordo com a UFPEL, na cidade de Breves, a proporção da população que tem ou já teve coronavírus foi estimada em 24,8%, ou seja, cerca de 25 mil dos 103 mil habitantes da cidade estão ou já estiveram infectados.

Marabá aparece em 8° lugar nesse ranking, trocando em miúdos, segundo a pesquisa, significa que dos 285 mil habitantes cerca de 23.600 tiveram o resultado positivo de anticorpos para o coronavírus.

O EPICOVID19-BR também avaliou o grau de cumprimento da população com as medidas de distanciamento social. O Pará aparece com o percentual de 61,7% da população cumprindo o distanciamento social. Relembrando que a próxima fase do estudo acontece no município de 4 a 6 de junho.

Os dados da primeira fase do estudo são referentes ao período de coleta de (14 a 21 de maio) e foram obtidos diretamente por meio das respostas dos participantes ao questionário aplicado pelos pesquisadores.

PESQUISA

Pesquisadores do Ibope, participantes do projeto, foram a campo com equipamentos de proteção individual e fizeram 25.025 entrevistas. Aplicaram também testes rápidos para o coronavírus em 132 municípios de todos os estados do país, além de Marabá, incluindo o Distrito Federal.